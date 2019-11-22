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Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı

Aydının Didim ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:33Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı
Aydının ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, tehdit ve iftira" olmak üzere işyerinden geceleyin silahla yağma" olmak üzere toplam 6 suçtan aranması olan E.Ç. adlı zanlıyı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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