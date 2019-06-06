Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın
'ın Didim
ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri
'nde devriye sırasında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 12 Somali
, 15 Suriye
ve bir Etiyopya
uyruklu 28 kişi yakalandı.
Ekipler, Taşburun
açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışırken gözetim altına aldığı 35 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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