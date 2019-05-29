Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 47 Suriye
uyruklu bulunduğu tespit edildi.
Tuzlu Burnu açıklarında ise farklı saatlerde 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı.
İşlemleri tamamlanan 88 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.
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Kaynak: AA