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Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

Didim Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

02.10.2019 15:45Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
Didim Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Didim Tekağaç Burnu açıklarında gece saatlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 41 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgede devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde ise yine Tekağaç Burnu açıklarında 40 Suriye ve 7 Filistin urluklu toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı. Didim'de yakalanan 88 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun/İHA)

Suriye, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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