Didim'de Ahilik kutlaması gerçekleşti

Aydının Didim İlçesinde Ahilik Haftası törenle kutlandı. Didim Kaymakamlığı ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen törende Yılın ahisine kaftan giydirilirken, değişik meslek kollarından bir çok oda üyesine onur plaketi verildi.Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleşen kutlamaya Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları, Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Kutlama programı Valiler İlkoklu Mehteran takımının marşlarıyla başladı. Ardından resmi programı geçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Oda Başkanı Şerif Erul gerçekleştirdi. Erul "Ahilik toplumda yaşayan herkesi birbirine yakınlaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur. Bir toplumda ortak değerler korundukça, birlik ve beraberlik devam edecektir. Bu programımızın asıl amacı da bir birlikteliği hatırlatmaktır. Toplumu birbirine bağlayan, bu önemli bağların, nasıl bir araya getirildiğini, ahiliği okudukça ve özümsedikçe daha iyi anlayacağız. Bizler oda üyelerimizden Ahilik haftası kapsamı içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren yıllardır işlerinde duayen olmuş, Ahi Evran Veli'yi kendine örnek almış esnaflarımız içerisinden, üye sayısı en fazla olan mesleklerden en eski üyelerimize plaket vermeyi ve onurlandırmayı uygun gördük" diyerek tüm esnafların Ahilik Haftasını kutladı.AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan ise bünyelerinde 82 oda olduğunu ve 50 bin kayıtlı üyelerinin olduğunu belirterek "İyi bir topluluğuz. Bu sene 32. kutladığımız ahilik haftasını 2008 yılına kadar Kırşehir'de kutluyorduk. Bu yılda sonra her yerde kutluyoruz. Güzel oldu. Bu haftada Ahilik kültürünü anlatıyoruz. Bu programı hazırlayan odamıza da teşekkür ediyorum" dedi.Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise 1200'lü yıllarda ortaya çıkan Ahilik kültürünün 800 yıldır kutlandığını ifade ederek "Esnaf dayanışmasının dostluk ve kardeşliğin bir arada olduğu ahilik 800 yıldır tüm yurtta değil ama kısım kısımda kutlanmış olması ne kadar sağlam temellerde kurulduğunu gösteriyor. 800 yıllık bir olgunun kutlanması ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Düzgün esnaf olmanın ne kadar önemli olduğunu ortada" dedi.Başkan Atabay gelişen teknoloji ve imkanlara rağmen vatandaşın kendi mahallesindeki esnaflara güveninin her zaman olduğunu vurguladı.Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise geçen yıl Ahilik haftasının kutlanmadığını ve bu yıldan itibaren kutlanmaya başlayacağını belirterek "Ahilik iktisadi hayatı dışında Türk milletine has sosyolojik ve ekonomik bir dengedir. Ahilik kurumunun kurucusu olan Ahi Evran'ın düşünceleri Anadolu da hızlıca büyümüştür. Esnafımız ülke ekonomisine büyük bir güç katmaktadır. Türk milletine özgü olan bu kurum, birlik ve kardeşlik içerisinde iş ve meslek sahibi olmasını sağlamıştır" diye konuştu.Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz, Oda Başkanı Erul ile birlikte Yılın Ahisi seçilen Fahir Bidan'a kaftan giydirerek, onur plaketi verdi.Yılın ahisi seçilen Bidan ise yaptığı konuşmada 13 yaşında terzi çırağı olduğunu ve 52 yıldır bu mesleği yaptığını ifade etti. Bidan daha sonra yılın kalfaları seçilen Mesleki eğitim merkezindeki iki öğrenciye belgelerini verdi.Ardından ilçe protokolünce üye sayısı en fazla olan mesleklerden en eski üyelere onur plaketi verildi. Kutlamalarda Mesleki Eğitim Merkezi girişine yaptırılan Ahi Evran'ın öğütlerinin yer aldığı tablo da törenle açıldı.Plaket törenin ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dua edildi. Kutlama programı kapsamında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edilirken çalına müzik eşliğinde program sona erdi. - AYDIN