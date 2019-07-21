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Didim'de Altınkum plajı tıklım tıklım..

Aydının Didim ilçesinde mevsim sıcaklıklarının 35 derece üzerinde seyrederken sıcak havada bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı.

21.07.2019 14:52 Didim
Aydının Didim ilçesinde mevsim sıcaklıklarının 35 derece üzerinde seyrederken sıcak havada bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi Altınkum Plajı oldu.

Didim'de hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak havada bunalanlar kendilerini deniz kenarına attı. Sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyrettiği ilçede günü birlik tatilcilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler kendilerini Egenin mavi sularına bırakırken, tatilcilerin ilk tercihi ise Dünyaca ünlü Altınkum Plajı oluyor.

Atınkum'un yaklaşık 2 kilometrelik plajında adım atacak yer kalmazken, sıcaktan bunalanlar denize girerek serinlerken, bazıları da deniz kenarında güneşleniyor. Öte yandan ilçedeki halk plajları ile diğer koylar tatilcilerin tarafından tercih edilirken, kimi tatilciler ise su sporlarıyla tatilin ve güneşin tadını çıkarıyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Altınkum Plajı, Didim, Güncel

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