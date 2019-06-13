Didim'de asayiş

Aydın
'ın Didim
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ihbar üzerine B.S.I'nın yaşadığı konteynere operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Konteynerin içinde ve çevresinde yapılan aramada ise saksılara ekili 36 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hırsızlık zanlısı yakalandı
Öte yandan ilçede iki ayrı evden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.A. çaldığı televizyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
Kaçak alkol ve sigara operasyonu
İlçe genelinde kaçak içki satışı yapanlara yönelik operasyonda 250 litre etil alkol, 34 şişe satışa hazır alkol ve bunların yapımında kullanılan malzemeler, kaçak tütün sattığı belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda ise 57 kilogram nargile tütünü, 15 kilogram pipo tütünü, 7 elektronik sigara ve bunlara ait 333 likit ile 9 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AAuyuşturucu ticareti
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