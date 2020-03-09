Didim'de azılı hırsızlar yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:40
Aydın 'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda birçok suçtan kaydı bulunan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Didim'de meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan K.I. ve 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Didim'de meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan K.I. ve 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan iki şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Didim'de azılı hırsızlar yakalandı
Etiketler : Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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