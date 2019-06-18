Didim'de bir gecede 101 göçmen yakalandı

Bodrum Turgutreis
açıklarında batan ve 12 göçmenin yaşamını yitirdiği olayın sıcaklığı devam ederken, Aydın Didim
ilçesinde lastik botlar ile Yunanistan
adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Didim Menderes
kanalı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı lastik bot içinde düzensiz göçmen grubu ihbarında bulundu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 25 Suriye
, 13 ırak ve 3 Filistin
uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Bu olaydan bir saat sonra Didim Panayır adası açıklarında 8 Filistin, 21 Suriye, 3 Kongo
Cumhuriyeti ve bir Afrika
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı gece Didim açıklarında 15 Filistin, 5 Suriye, 2 Irak
, 3 Yemen
, bir Mısır
ve bir Somali
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Didim ilçesinde aynı gece üç düzensiz göçmen olayında 51 Suriye, 26 Filistin, 15 ırak, 3 Yemen, 3 Kongo, bir Somali, bir Mısır ve bir Orta Afrika
Cumhuriyeti uyruklu toplam 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 101 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için önce Didim'deki bir marinaya oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne teslim edildi. - AYDIN