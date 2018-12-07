Didim'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 11:18



07 Aralık 2018 Cuma 11:18

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 adet hırsızlık olayına karışan cezaevi firarisi bir şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 8'i evden hırsızlık, 2'si işyerinden ve kurumdan hırsızlık olmak üzere toplam 10 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi O.T. yapılan operasyonla yakalandı.O.T isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN