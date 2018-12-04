Didim'de Deniz Patlıcanı Avcılığına Geçit Yok

Aydının Didim
ilçesinde deniz patlıcanı avcılığına geçit verilmedi. Yakalanan 1500 adet deniz patlıcanına el konuldu.
Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Tarım Müdürlüğü
ile Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimler sonucunda deniz patlıcanı avcılarına geçit verilmedi. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde bidonlara konulmuş halde 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi. Yakalanan deniz patlıcanlarına el konulurken, olayla ilgili yakalanan kişiler hakkında idari işlem yapıldı. - AYDIN
İlçe Tarım Müdürlüğü,Didim
04 Aralık 2018 Salı 15:33