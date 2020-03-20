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Didim'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Coronovirüs'e karşı önlemler almaya devam ederek, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor.

20.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:12
Didim'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Coronovirüs'e karşı önlemler almaya devam ederek, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar kapsamında, halkın kalabalık bulunduğu Yalı Caddesi ve Çarşamba pazarında ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları gerçekleştirdi. Yalı Caddesini baştan sona ilaçlayan dezenfektan aracı, Çarşamba pazarına ve ardından sabahın erken saatlerinde Akbük 'de ilaçlama ve dezenfekte gerçekleştirdi.


Ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "İlçemizde tüm camilerin ve ibadethanelerin ilaçlanmasının ardından, şimdi de Akbük'de, Yalı Caddesi ve Çarşamba pazarının kurulduğu pazaryerinde ilaçlama gerçekleştirdik. Halkımızın uyarıları dikkate alarak yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Unutmayın, panik yok önlem var" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Didim Belediyesi, Akbük, Didim, Güncel

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