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Didim'de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.

04.09.2019 09:32 Didim'de Ege Et önünde uzun kuyruklar oluşuyor
Aydın'ın Didim ilçesinde, büyükşehir belediyesinin açtığı Ege Et şubesi önünde, yoğun talep üzerine uzun kuyruklar oluşuyor.

Didim merkez Yeni Mahallede hizmet veren Ege-Et şubesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Medine Tatar Sivaslıoğlu, ihtiyaçları olan eti Ege -Et'ten aldıklarını belirterek, hem ucuz hem de kaliteli ve emniyetli buldukları için tercih ettiklerini ifade etti.

Emekli öğretmen Sinan Sarıgöl ise, ilçede kasapların olduğu ancak tercihlerinin Ege- Et olmasının nedeni günlük taze kesimler yapılıyor olmasını bildiklerini belirterek, bütün belediyeler vatandaşlara ekonomik et hizmeti sunan Aydın Büyükşehir Belediyesini örnek almasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. - AYDIN

Aydın, Didim, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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