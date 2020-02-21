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Didim'de engellilerin ibadethanelere ulaşımı kolaylaştırılıyor

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

21.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:59Didim'de engellilerin ibadethanelere ulaşımı kolaylaştırılıyor
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'da engelli vatandaşların katılımı ile çalıştay düzenlenmişti. Engelli vatandaşların sorunlarının konuşulduğu çalıştay da engelli vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirirken yaşamış oldukları zorlukları gündeme getirmişti.

Bu konuda duyarsız kalmayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, engelli vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçede bulunan camilere verilmek üzere 10 adet tekerlekli sandalye alarak camilere teslim etti. Talepler doğrultusunda ilçedeki camilere dağıtılan tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşların kullanımına sunuldu.

Engelli vatandaşlar için daha yaşanılabilir bir Didim oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Engelli vatandaşlarımızın rahatı için ilçemizde çalışmalar gerçekleştirdik, bunların başında Altınkum'a yaptığımız Engelsiz Plaj, Akülü Sandalyeler için yapılan Şarj İstasyonları, Engelli vatandaşlarımız için yeniden dizayn edilen banklar yer alıyor, şimdi de, ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için camilere tekerlekli sandalye dağıttık, Didim'de yaşayan Engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve nezih bir ortamda yaşamaları adına çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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