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Didim'de ev yangını korkuttu

Aydının Didim İlçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

12.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:31Didim'de ev yangını korkuttu
Aydının İlçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu. Yangın sebebiyle dumandan zarar gören ev sakinleri hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki Meyvan apartmanın ikinci katında meydana geldi. Kiracı olarak kalan Cevdet T. ve ailesinin yaşadığı hanede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri iki çocuğunu da alarak kendilerini dışarıya atarken çevredeki esnaflar ve komşuları ise durumu İtfaiyeye bildirdi. Dumandan etkilenen ev sakinleri 112 acil servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Cumhuriyet Mahallesi, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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