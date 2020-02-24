Didim'de evlerden hırsızlığa 1 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, çok sayıda evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen R.E.S., O.G. ve V.B.'yi, iki gün önce yakaladı. Şüphelilerin evleri ve hırsızlık mallarını sattıkları adreslerde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinden LCD televizyona, şamdandan bavula kadar çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Çalıntı eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerden hırsızlık suçundan poliste 58 kaydı bulunan R.E.S., 25 ayrı kaydı bulunan V.B. ve 9 ayrı kaydı bulunan O.G., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.E.S., tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.