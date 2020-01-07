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Didim'de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir fırından cep telefonu çalan iki hırsızdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:32 Didim'de fırın soyguncuları polisten kaçamadı
'ın ilçesinde faaliyet gösteren bir fırından cep telefonu çalan iki hırsızdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de faaliyet gösteren bir ekmek fırınına giren iki şüpheli fırın çalışanına ait bir adet cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştiren U.Ü. ve B.B adlı şüphelileri kısa sürede yakalandı. Çalınan cep telefonu ise şahısların üst aramasında bulundu. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilirken şüpheli B.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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