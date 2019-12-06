Didim'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, 1'si Suriye uyruklu 4 kişi, göçmen kaçakçılığından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün sabah Altınkum Mahallesi Cennet koy mevkisindeki bir minibüsü kontrol etti. Araçta, Suriye uyruklu 13 göçmen ile 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmenlerin kaçak geçiş için İzmir'den getirildiğini tespit etti. İzmir'de de 2 Türk zanlı daha göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 4 zanlı, aynı günün akşamı işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.T. ve Suriyeli O.O. tutuklanırken, M.T. ile İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.