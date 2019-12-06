Haberler » Güncel » Didim'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama - Haber

Didim'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, 1'si Suriye uyruklu 4 kişi, göçmen kaçakçılığından yakalandı.

06.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:37Didim'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

AYDIN'ın ilçesi merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, 1'si uyruklu 4 kişi, göçmen kaçakçılığından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün sabah Altınkum Mahallesi Cennet koy mevkisindeki bir minibüsü kontrol etti. Araçta, Suriye uyruklu 13 göçmen ile 1'i Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmenlerin kaçak geçiş için İzmir'den getirildiğini tespit etti. İzmir'de de 2 Türk zanlı daha göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 4 zanlı, aynı günün akşamı işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.T. ve Suriyeli O.O. tutuklanırken, M.T. ile İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi - Haber
12:56 Amanos Dağları'nda EYP patlaması sonucu 3 asker yaralandı - Haber
12:56 Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek - Haber
12:55 Bakan Gül: Nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla... - Haber
12:54 CİNAYET ZANLISI MİLLİ SPORCU İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 12:56:36