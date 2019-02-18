Didim'de Hazine Arazisi Talanı Operasyonunda 3. Dalga Operasyonu..

Aydın
ve Didim Jandarma
komutanlığı ekiplerinin hazine arazisi talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan iki şüphelinin Kaymakamlıkça görevlerinden alınan Denizköy
mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir
ile Fevzipaşa
mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak
olduğu öğrenildi.
Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheli göz altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Didim'deki hazine talanı soruşturması kapsamında Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak
ile iki şüpheli Jandarmadaki ifadelerinin ardından Didim adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 4 şüphelinin arasında bulunan ve Kasım ayında Didim Kaymakamlığınca görevlerinden alınan Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman
Çolak tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. - AYDIN
Jandarma,Aydın,Didim
Kaynak: İHA