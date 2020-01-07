Haberler » 3. Sayfa » Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı - Haberler

Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.

07.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:31 Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı
'ın ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de bir eve giren iki hırsız evde bulunan "kaynak makinesi, 106 ekran TV ve sanayi kablosu"nu alarak ortadan kayboldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli iki hırsızı çaldıkları malzemelerle ele geçirdi. Olayla ilgili olarak S.İ ve İ.B adlı şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın, Didim, TV, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:58   Guns Akimbo Filmi - Haberler
10:57   Putin'i tebessüm ettiren görüntü - Haberler
10:55   Kayseri adliyesi önünde bir kişi silahla vuruldu - Haberler
10:53   Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu - Haberler
10:51   Tekirdağ'da tek katlı ev alev topuna döndü - Haberler
10:36   Almanya askerlerini kaydırıyor! İran ile kriz yaşayan ABD, Irak'ta yalnızlaşıyor - Haberler
10:03   Kasım Süleymani suikastının perde arkasındaki ismin Pompeo olduğu açıklandı - Haberler
09:48   Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı - Haberler
09:44   Üzerilerine düşen çatıdan son anda kurtuldular! O anlar kamerada - Haberler
09:41   Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı - Haberler
7.01.2020 11:01:48