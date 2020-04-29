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Didim'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneğince, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen imece usulü kampanyada şu ana kadar 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

29.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38
Didim'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı
Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneğince, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen imece usulü kampanyada şu ana kadar 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Ülkemizde görülen ve ölümlere neden olan korona virüs sonrasında alınan tedbirleri nedeniyle bir çok kişi işinden ayrılmak zorunda kalırken, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların ulaştırılması noktasında Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem evi Derneğince başlatılan kampanya her geçen gün büyüyor.

Didimli hayırseverler tarafından Didim Cem evine getirilen gıda yardımları, hijyen ve temizlik malzemeleri görevlilerce paketlenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, cemevinde bağışların alınmaya başladığını ifade ederek "Kampanyaya başladığımız günden bu yana hayırseverlerden çok sayıda bağış geldi ve gelmeye de devam ediyor. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bu yardımları ulaştırıyoruz. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yardımlara ve bağışlara ara verdik ama yasak sonrasında devam edeceğiz. Şu an 450 aileye ulaştık; süreç içerisinde daha çok aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim, Güncel, Haber

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