Didim'de işletmelerden koronavirüsü tedbiri
Aydın'ın Didim ilçesinde, koronavirüsüne karşı belediyenin işlettiği kafeterya ile Yalı Caddesi'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
16.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:37
Aydın 'ın Didim ilçesinde, koronavirüsüne karşı belediyenin işlettiği kafeterya ile Yalı Caddesi'ndeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Didim'de iki işletme, tedbir olarak geçici süreyle faaliyetlerine ara verdi. Koronavirüsüne karşı Didim Belediyesine ait DİBEL'in işlettiği ve her gün yüzlerce vatandaşın uğrak mekanı olan Altınkum'daki Barış Kafe geçici süreyle kapatıldı. Kafenin girişi şerit ile kapatılırken, camlara ise uyarıcı ve bilgilendirici yazılar asıldığı görüldü. Uyarıcı yazıda "Ülke Genelinde alınan tedbirler doğrultusunda halk sağlığı için kafetaryamız geçici süre ile kapatılmıştır" denildi.
Altınkum Yalı Caddesi'ndeki bir başka işletmede iş yerinin girişlerine astıkları pankartla virüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını duyurdu. İşletilen mekanın giriş ve çıkışlarındaki pankartlara "İşletmemizin aldığı karar neticesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çağrısına uyarak koronavirüs salgınına engel olmak adına işletmemiz okullar açılana kadar kapalı olacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
Didim'de iki işletme, tedbir olarak geçici süreyle faaliyetlerine ara verdi. Koronavirüsüne karşı Didim Belediyesine ait DİBEL'in işlettiği ve her gün yüzlerce vatandaşın uğrak mekanı olan Altınkum'daki Barış Kafe geçici süreyle kapatıldı. Kafenin girişi şerit ile kapatılırken, camlara ise uyarıcı ve bilgilendirici yazılar asıldığı görüldü. Uyarıcı yazıda "Ülke Genelinde alınan tedbirler doğrultusunda halk sağlığı için kafetaryamız geçici süre ile kapatılmıştır" denildi.
Altınkum Yalı Caddesi'ndeki bir başka işletmede iş yerinin girişlerine astıkları pankartla virüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını duyurdu. İşletilen mekanın giriş ve çıkışlarındaki pankartlara "İşletmemizin aldığı karar neticesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çağrısına uyarak koronavirüs salgınına engel olmak adına işletmemiz okullar açılana kadar kapalı olacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Aydın, Didim, Güncel
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