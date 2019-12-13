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Didim'de jandarmadan uyuşturucu baskını..

Didim'e bağlı Akbük Mahallesinde, jandarma ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu baskınında 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

13.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:02Didim'de jandarmadan uyuşturucu baskını..
'e bağlı Mahallesinde, jandarma ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu baskınında 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'in Akbük Mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan İlçe Komutanlığı Suç araştırma ekipleri aracı Akbük mahallesinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan B.K.,V. B. ve S.K göz altına alınırken, şahıslarla irtibatta olduğu belirlenen Ö. B. ve D.G adlı şüpheliler kaldıkları otelde göz altına alındı.

Çalışma kapsamında araç içerisinde ve otel odasında yapılan aramada uyuşturucu madde, bol miktarda uyuşturucu hap,Uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Göz altına alınan 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Jandarma, Akbük, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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