01.07.2019 13:30
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Didim'de Kabotaj bayramı töreni

Didim

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı dolayısıyla Didim'de çelenk koyma töreni düzenlendi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 'nın 93. yılı dolayısıyla Didim 'de çelenk koyma töreni düzenlendi.

Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, kurum amirleri, meslek odası başkanları ve turizmciler ile su sporları yöneticileri katıldı. Kuşadası Liman başkanlığınca Atatürk anıtına çelenk koyuldu, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı okundu. Çelenk koyma törenini sonrasında ilçe protokolü, Didim Yat ve Yelken spor kulübü öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kabotaj Bayramı , Didim , Güncel

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