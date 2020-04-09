Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:04
Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
Aydın 'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilikte kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, 1,5 metre uzunluğunda demir çubuk ve bir keski ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:31: Elazığ'da koronavirüs hastası 14 kişi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:30: Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama - Haber 18:29: Koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi - Haber 18:28: KADIKÖY'DE OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 18:28: EDİRNE Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki - Haber 17:51: Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler