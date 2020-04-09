Didim'de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
09.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:04
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilikte kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada 2 kürek, 2 kazma, 1,5 metre uzunluğunda demir çubuk ve bir keski ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel