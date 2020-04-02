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Didim'de kaçak kazıya emniyet geçit vermedi

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi kazı yaptıkları bölgede yakaladı.

02.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:11
Didim'de kaçak kazıya emniyet geçit vermedi
Aydın 'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi kazı yaptıkları bölgede yakaladı. Olayla ilgili 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri Fevzi Paşa mahallesinde makilik alanda kaçak kazı yapıldığı üzerine harekete geçti. Ekipleri kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak A.İ., İ.K., H.D. ve H.Y. göz altına alınırken, olay yerinde bulunan 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet 1.5 metre uzunluğunda demir çubuk ve 1 adet demir keski ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılan şahıslara 2863 SKM suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel
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