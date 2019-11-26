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Didim'de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü etkinlikleri düzenlendi

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına yönelik şiddet ile mücadele" adı altında bir panel düzenlendi.

26.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:19Didim'de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü etkinlikleri düzenlendi
Belediyesi'nin katkılarıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına yönelik şiddet ile mücadele" adı altında bir panel düzenlendi.

Panele Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve Didimli kadınlar katıldı.

Panelde konuşan İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan, Kadın hakları noktasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak bilgiler verdi. Panelin sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu konuşmacılara çiçek takdim etti. - AYDIN

Didim Belediyesi, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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