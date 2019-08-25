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Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

25.08.2019 13:43 Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı
Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Tekağaca Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgedeki Marina'ya teslim edildi.

Öte yandan Didim'de aynı gece Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 42, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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