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Didim'de mutfakta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın maddi zarar ve korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

19.08.2019 18:16 Didim'de mutfakta çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu
Aydın'ın Didim ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın maddi zarar ve korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi Bozüyüklüler sitesi A Blok numara 23 adresinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Ayşın Acar'a ait evin mutfağında çıkan yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan ev sahibi dumandan etkilenerek kendisini dışarıya atarken, komşuları ise durumu İtfaiyeye ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek kısa sürede yangının söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibine ise sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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