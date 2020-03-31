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Didim'de ortak maske üretimi için adım atıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Korona Virüs salgınına karşı ülke genelindeki tedbirler devam ederken, salgından korunma noktasında en önemli malzemelerden olan maske üretimi Didim'de de başlatıldı.

31.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:21
Didim'de ortak maske üretimi için adım atıldı
Aydın 'ın Didim ilçesinde, Korona Virüs salgınına karşı ülke genelindeki tedbirler devam ederken, salgından korunma noktasında en önemli malzemelerden olan maske üretimi Didim'de de başlatıldı.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Didim Halk Eğitim Merkezi ile Didim KUEM Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle kooperatif üyesi kadınlar maske üretimine başladı. Üretilen maskeler ilk etapta Vefa destek grubunda çalışan kamu çalışanlarına daha sonra ise halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Didim KUEM binasında kooperatif üyesi 6 kadın gönüllü olarak maske üretimine başladı. Günlük 600'e yakın maske üretilirken, maskeler ilk etapta Vefa destek grubunda çalışan kamu çalışanlarına dağıtılıyor. Ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin süreç içerisinde halka da dağıtılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçedeki 4 kurumun işbirliğiyle maske üretimine başladıklarını ve üretiminde daha önce kurulan kadın kooperatifi üyelerince yapıldığını kaydetti.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için alanda olan kamu çalışanlarına öncelik verildiğini kaydeden Başkan Atabay, "Süreç içerisinde halkımıza da ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın kendi sağlığı ve toplum sağlığı için evde kalmalarını istiyoruz. Talepleri ve isteklerini de en kısa sürede yerine getirileceğini de bilmelerini istiyorum. Didimliler olarak ev kal sağlıklı kal sloganına uygulamalarını istiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim Belediyesi, Aydın, Didim, Güncel
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