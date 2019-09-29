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Didim'de otel yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde otel müşterisi kaldığı odayı ateşe verdi.

29.09.2019 12:27Didim'de otel yangını
Aydın'ın Didim ilçesinde otel müşterisi kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın; Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; Otelde müşteri olarak konaklayan bir F.K adlı şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldığı odayı ateşe verdi. Dumanı gören diğer müşteriler ve çevredeki diğer esnafları durumu otel sahibine ve İtfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede ola yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürülürken, otel odasında ise maddi zarar meydana geldi.

Yangına sebep olan şahıs emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere Altınkum Polis karakoluna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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