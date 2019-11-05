Haberler » 3. Sayfa » Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı

Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir otelden hırsızlık yapan şahsı, otel içerisinde saklandığı yerde yakaladı.

05.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:15Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı
Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir otelden hırsızlık yapan şahsı, otel içerisinde saklandığı yerde yakaladı. Şahısla birlikte çaldığı malzemeler de yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir otel'den gelen hırsızlık ihbarını değerlendirerek otelde arama yaptı. Emniyet güçleri otel içersinde yaptığı aramada şüpheli şahsı odanın içerisinde saklanmış halde buldu. Hırsızlık olayın gerçekleştiren A. Ö gözaltına alınırken, yapılan aramada ise otele ait 24 adet klozet bataryası, 12 adet bağlantı maşonu ve 1 adet klima ünitesi, batarya ve muslukları sökmek için kullanılan İngiliz anahtarı, keski ve pense ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler otel sahibine teslim edilirken göz altına alınan A.Ö. adlı şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:24 Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı
19:22 Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü
19:20 Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
19:24 Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı
19:14 Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
5.11.2019 19:31:03