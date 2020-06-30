Didim'de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük sahil yolu üzerindeki oturma bankaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Didim'de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi
30.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:07
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük sahil yolu üzerindeki oturma bankaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Didim Akbük sahil yolu üzerin de vatandaşların oturup dinlenmeleri için belediye ekipleri tarafından konulan oturma bankların üzerine kişi ya da kişilerce mangal düzeneği konularak ateş yakıldığı ve mangal ateşin oturma banklarına zarar verdiği belirtildi. Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri zarar gören bankları değiştirerek yapılan onarım ve vernik işlemlerin ardından tekrar vatandaşların hizmetine sundu.

Didim Belediyesi zabıta ekipleri tarafından banklara zarar verenlerin belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Akbük, Didim, Güncel, Haber
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