Didim'de Sağanak

Aydın
'ın Didim
ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi
, 19 Mayıs
Caddesi, Atatürk Bulvarı
, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes
Bulvarı'nda rögarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu.
Trafikte aksamalar yaşanırken Didim Devlet Hastanesinin acil girişi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Efeler
Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri su basan yerlerde su tahliye çalışmaları yaptı.
Cumhuriyet Caddesi,Aydın,Didim
18 Kasım 2018 Pazar 10:46