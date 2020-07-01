Didim'de sıcaktan bunalanlar Ege'nin mavi sularında serinledi

Aydının turistik ilçesi Didim'de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken, sıcaktan bunalanlar kendilerini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Didim'de sıcaktan bunalanlar Ege'nin mavi sularında serinledi
01.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:56
Aydının turistik ilçesi Didim'de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken, sıcaktan bunalanlar kendilerini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Didim'de sıcaktan bunalan tatilciler ile vatandaşlar serinlemek için kendilerini deniz kenarına attı. İlçede hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olmasını fırsat bilen tatilciler ile vatandaşlar kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. İlçedeki plajlarda gözle görülür bir artışın olduğu görülürken, kısmen de olsa sosyal mesafe kurallarına uyulduğu da gözlerden kaçmadı.

Denizin tadını en fazla çocukların çıkardığı görülürken, bazı vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih ettikleri görüldü. Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyredeceği ilçede ise başta Altınkum olmak üzere 1.koy, 2.koy ve 3.koy, Yeşilkent, Cennet Koyu ile Manastır Koyu gibi bölgeler serinlemek isteyenlerin tercihleri arasında ön sırada geliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim, Ege, Güncel, Haber
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