Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Didim'de sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmadı.

AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve gönüllü hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlattı.

08.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:49
Didim'de sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmadı.
AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve gönüllü hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sebebi ile vatandaşlarımızın sokağa çıkamamasından dolayı, Didim'deki sokak hayvanlarımızın zor durumda kalmaması için Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve gönüllü hayvan severler ile birlikte parklar, bahçeler, siteler, mahalleler gibi sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlatıldı. Program kapsamında, sokak hayvanlarına düzenli mama, yiyecek, yem ve su bırakarak besleme gerçekleştiriliyor.

Tüm dünyanın olağan üstü bir dönemden geçtiği bu günlerde, sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için Didim Belediyesi olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; "Salgından dolayı sokak hayvanlarımızın beslenmesinin yapılmadığı bölgelere ulaşarak dostlarımız için yiyecek, yem ve su temin ediyoruz, vatandaşlarımız mahallelerinde bulunan kedi ve köpeklerin durumları ile ilgili, 153'ü arayarak bilgilendirmede bulunabilirler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Didim Belediyesi, Didim, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Didim'de sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmadı. - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Husiler, koalisyon güçlerini Yemen'de karantina merkezini vurmakla suçladı - Haber 17:08: Sivas'taki yurtlarda karantina süresi dolan 170 kişi uçakla İstanbul'a geldi - Haber 17:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü - Haber 17:08: Kulp'taki terör saldırısına sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden tepki - Haber 17:08: Beyşehir Belediyesinin tekstil atölyesinde maske üretimi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber