Haberler » Güncel » Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Haber

Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, denizde ve karada yaptıkları çeşitli denetimlerde 5 ayrı suçtan toplam 54 bin TL cezai işlem uyguladı.

19.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:15 Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza
Aydın'ın ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, denizde ve karada yaptıkları çeşitli denetimlerde 5 ayrı suçtan toplam 54 bin TL cezai işlem uyguladı.

Didim'de değişik yer ve zamanlarda denizde ve karada denetimlere çıkan Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ceza yağdırdı. Ekiplerce yapılan denetimlerde "Ruhsatsız tekne ile ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak", "Trol avcılığına ilişkin ihlal", "Ahtapot avcılığına ilişkin ihlal", "Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal" ve "Amatör avcılık kuralları ihlali" gerekçeleriyle toplam 54 bin 685 TL idari para cezası kesti Söz konusu denetimlerde yaklaşık 300 kg su ürünleri ele geçirilirken, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlere ise el konuldu. - AYDIN

Didim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni (1) - Haber
14:36   Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
14:32   Akay: "Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur" - Haber
14:32   Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Haber
14:32   Nazilli'de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:44:16