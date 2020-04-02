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Didim'de şüpheli ölüm

Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

02.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:12
Didim'de şüpheli ölüm
Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay Yeni Mahalle 825 sokak Yusuf Apartmanı No: 4 Kat 1'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesi yurt dışında yaşayan ve uzun yıllardır Didim'de tek başına ikamet eden Funda Yıldız'dan (45) komşuları bir süredir haber alamadı. Apartmanda duyulan koku üzerine komşular durumu polise bildirdi ve çilingir yardımıyla Yıldız'ın yaşadığı daireye girildi.

Yıldız'ın uzun süre önce yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ölümünün şüpheli olması üzerine korona virüs tedbirleri uygulandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Didim Belediyesi Cenaze hizmetleri ekipleri önlemlerini alarak cenazesi indirirken, Yıldız'ın cansız bedeni Savcılık kararıyla otopsiye gönderildi. Yıldız'ın yaşadığı daire ve apartmanın ortak kullanım alanları ise önlem amaçlı belediye ekiplerince dezenfekte edildi. - AYDIN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Didim'de şüpheli ölüm - Haberler

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