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Didim'de telefon hırsızı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelden ve iş yerinden telefon çaldığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

07.10.2019 16:04Didim'de telefon hırsızı yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelden ve iş yerinden telefon çaldığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Didim'de faaliyet gösteren otelde meydana gelen telefon hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İran Uyruklu A.F. isimli şahsın yapılan sorgusunda Yalı caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinden de bir adet telefon çaldığını beyan eden şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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