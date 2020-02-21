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Didim'de üniversiteyle proje protokolü

Didim Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulu arasında "1 İlçe 15 Proje" faaliyetleri kapsamında ile işbirliği protokolü imzalandı.

21.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:24Didim'de üniversiteyle proje protokolü
Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ADÜ Didim Meslek Yüksek Okulu arasında "1 İlçe 15 Proje" faaliyetleri kapsamında ile işbirliği protokolü imzalandı.

makamında gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ve Didim Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi Evrim Kamacı katıldı.

3' lü imzasıyla yürürlüğe giren protokolün amacıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin Üniversiteyi tanıyarak, kariyer hedefi belirlemelerine yardımcı olmaktır. Eğitimde işbirliği yaparak resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine olanak tanımak, akademisyenlerle tanışmalarını sağlamak, meslek seçimleriyle ilgili sorularına çözüm bulmak, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişmelerine katkı verilmesi ortak aklın verilerinden yararlanılması, işbirliği protokolümüzle amaçlanmaktadır"denildi. - AYDIN

Kaymakamlık, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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