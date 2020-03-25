Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı - Yeniden - Haberler

Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı - Yeniden

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir villaya polisin düzenlediği operasyonda özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden sahte kimlik kullandığı belirlenen B.Ş. tutuklandı.

25.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:59
Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı - Yeniden

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir villaya polisin düzenlediği operasyonda özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden sahte kimlik kullandığı belirlenen B.Ş. tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir villada özel düzenek kurulup, Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Harekete geçen polis, bu sabah villaya operasyon düzenledi. Villada yapılan aramada, bir odada içinde, Hint keneviri yetiştirmek için çok sayıda ısıtma ve aydınlatma amaçlı tesisat bulunan düzenek bulundu. Villadaki aramada ayrıca, çeşitli boylarda, saksılara dikilmiş 93 adet Hint keneviri, 730 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 41 mermi ile uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen hassa terazi ele geçirildi. B.Ş. ve S.A., gözaltına alındı. B.Ş.'nin operasyon sırasında, polislere üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait nüfus cüzdanını gösterdiği tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş, tutuklandı. Diğer şüpheli S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Didim, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. - Haber 19:28: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı önlemler artıyor - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor." - Haber 19:26: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koronavirüsle mücadelede, milletimizin yanındayız" paylaşımı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin