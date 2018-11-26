Didim'deki Apollon Tapınağı'nda Oluşan Su Birikintileri

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nın zemininde oluşan su birikintilerine ilişkin, endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hisar Mahallesi'ndeki tarihi Apollon Tapınağı'nın zemininde oluşan su birikintilerinin yeni bir durum olmadığını, çalışmaların birkaç yıldır titizlikle sürdüğünü belirtti.Zaman zaman oluşan su birikintilerine ilişkin, Alman kazı ekibi, Müze Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) çalıştığını aktaran Yılmaz, "Buranın SİT alanı oluşu büyük makinelerin kullanımına engel. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla büyük iş makinelerinin girememesinden dolayı işin biraz daha yavaşlamasına neden olmakta. Çalışmalar elle ve teknik olarak sürmektedir." dedi.Yılmaz, "Amacımız herhangi bir esere, dokuya zarar vermeden çalışma yapmak. Yağmurla beraber artan su da oradan tahliye edilmektedir. Suyun geliş noktasıyla ilgili çalışmalar uzun süredir devam etmekte. Kaynağın bulunmasıyla ilgili ASKİ'nin araştırmaları sürüyor." diye konuştu.