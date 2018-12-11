Didim'deki Bir Evde 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Didim
ilçesindeki bir evde 23 kaçak göçmen, yakalandı.
Didim İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy
Mahallesi'ndeki evde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Evde 3'ü Yemen
, 1'i Suriye
, 19'u Filistin
uyruklu olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin jandarmaya verdikleri ifadede, Didim'e çalışmak için geldiklerini, tanımadıkları ancak kendilerini taksici olarak tanıtan kişilere yol ve yatak ücreti verdiklerini anlattıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, jandarma kaçak göçmenleri para karşılığı barındıran şüphelileri arıyıor.
- Aydın
Jandarma,Aydın,Didim
11 Aralık 2018 Salı 16:30