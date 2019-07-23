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Didim'deki gasp çetesi operasyonunda 6 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gasp çetesi üyesi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

23.07.2019 19:54 Didim'deki gasp çetesi operasyonunda 6 tutuklama
AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gasp çetesi üyesi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, aralarında mağdur M.B.'nin de bulunduğu bazı kişilerin hürriyetinden yoksun bırakılma ve gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Polis, çalışma kapsamında şüphelilerin kimliğini ve adreslerini belirledi. Polis ekiplerince 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çete üyesi G.K., M.G., M.A., F.P., M.R.D., A.K. ve M.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün 'Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma' suçlarından adliyeye sevk edilen şühelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli M.T. ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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