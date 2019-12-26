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Didim esnafına elektronik belgeleme eğitimi

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Vergi Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle 2020 yılında uygulamaya başlanacak olan elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler düzenlenen seminerle anlatıldı.

26.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:48 Didim esnafına elektronik belgeleme eğitimi
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Vergi Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle 2020 yılında uygulamaya başlanacak olan elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler düzenlenen seminerle anlatıldı.

Seminere Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2. Başkanı Abdulkadir Mirza ile çok sayıda esnaf katıldı.

Seminere konuşmacı olarak Didim Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nihat Cengiz, "19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan kanunla E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzuna ek olarak Sigorta Poliçesi E- Dekont gibi kapsamı daha da genişletilerek uygulamaya konulmuştur" dedi.

E-uygulamalar konusunda katılımcılara slayt destekli olarak teknik bilgiler veren Cengiz internet üzerinden yapılacak ibrazlarla ilgili olarak yapılması gerekenleri anlattı; soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Didim, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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