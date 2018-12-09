Didim Evinde 1 Puanla Yetindi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup maçında, Didim
Belediyespor evinden ağırladığı Kepez Belediyespor
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan notlar:
Dk 15'de Didim Belediyespor defansının içerisinde topa sert vuran Chınedu şutu kaleci Mesut çevirirken dönen topa dokunan Emrah
takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarı yağmurunda etkisiyle her iki takım net bir oyun sergileyemedi ve ilk yarı Kepez'in üstünlüğüyle sona erdi.
Dk 49'da Kornerden gelen topa ceza sahasında gelişine rövaşatayla vuran Emrah skoru 0-2 yaptı.
Dk 56'da gol için bastıran Didim belediyespor'da Onur'un şutunu kaleci Fatih
uzaklaştırdı; ceza sahasında yaşanan karambolde topa vuran İsmail skoru 1-2 yaptı.
Dk 87'da Kornerden gelen topa yükselen Mithat kafayla topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi. 2-2 Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim ile Kepez puanları paylaştı. - AYDIN
Kepez Belediyespor,Kepez,Didim
09 Aralık 2018 Pazar 17:04