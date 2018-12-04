Didim Genç İşadamlarında Başkanlık El Değiştirdi

04 Aralık 2018 Salı 15:28



04 Aralık 2018 Salı 15:28

2 yıl önce aktif hale getirilen Didim Genç işadamların derneğinin olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Özgür Deniz'in aday olmadığı genel kurulda Derneğin başkanlığına Kerim Küsmez seçildi.Kısa adı DİGİAD olan Didim Genç işadamların derneğinin olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut dernek başkanı Özgür Deniz aday olmazken, başkan yardımcısı Kerim Küsmez tek aday olarak seçimlere girdi. 23 üyenin oyunu alan Küsmez DİGİAD'ın yeni başkanı oldu. Genel kurulda Küsmez, eski Başkan Özgür Deniz'e hizmetlerinden dolayı plaket verirken, derneğe katkılarından dolayı Didim Çalışan Gazeteciler cemiyetine plaket verildi.Genel kurulda ayrıca derneğe yeni üye olanlara rozetleri takıldı ve üyelik kartları verildi.Genel kurulda konuşan eski Başkanı Özgür Deniz iki yılda derneğin iyi noktalara geldiğini belirterek, sürecin hayırlı olmasını diledi. DİGİAD'ın yeni başkanı Kerim Küsmez ise genel kurulun hayırlı olmasını dilerken, Didim için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Kesim Küsmez başkanlığında DİGİAD yönetimi şu isimlerden oluştu; Başkan yardımcıları; Cengiz Kızıldağ, Burka Karakaya, Halil Kılınç, Hikmet Karataş, Nuh Eser, Serdar Ece, Yunus Yalvaç, Metin Aydınlı ve Halil Bingöl, Genel sekreter Metin Karaarslan ve Sayman Harun Kartal. - AYDIN