Didim'in 90 kilometrelik sahili "yeni normal"e hazır - Drone

Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridine sahip önemli turizm merkezi Didim'de sosyal mesafe kuralına uyularak hazırlanan plajlar ziyaretçilerini bekliyor.

02.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:31
Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridine sahip önemli turizm merkezi Didim'de sosyal mesafe kuralına uyularak hazırlanan plajlar ziyaretçilerini bekliyor.
Tarihi ve deniz turizmiyle Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonlarından Didim, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Yaklaşık 5 bin İngiliz vatandaşı da Didim'de yaşıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan normalleşme kararı ile yeniden açılan şehrin sahillerinde de çalışmalar tamamlandı.
Dünyaca ünlü Altınkum'da şezlong ve şemsiyeler 1,5 metre arayla yerleştirildi. Plajın giriş ve çıkışlarına "Sosyal mesafeyi" koru yazıları asıldı.
AA muhabirine açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, salgın nedeniyle gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kovid-19 sürecinde kurallara uymanın önemli olduğunu vurgulayan Atabay, "Yerli ve yabancı turistleri sahillerimizde ağırlamaya hazırız." diye konuştu.
Bu arada az sayıda vatandaş sosyal mesafeye de dikkat ederek denizde yüzdü, sahilde güneşlendi. Didim’in 90 kilometrelik sahili ’yeni normal’e hazır - Drone

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Didim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP’li ismin sorusu, İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü’yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi’nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Haberler››Güncel››Didim'in 90 kilometrelik sahili 'yeni normal'e hazır - Drone - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:29: TİKA'dan Tacikistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği - Haber 12:29: Sorgun Belediyesinden bisiklet yolu - Haber 12:28: TİKA'dan Moğolistan Çocuk Sarayı'na destek - Haber 12:28: Başkan Kılıç, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi - Haber 12:27: Kadıköy'de atıksız yaşam hareketi başlıyor - Haber 12:11: Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı - Haber 11:37: Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir - Haber 11:25: CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı - Haberler 10:11: Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler - Haber 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin