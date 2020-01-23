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Didim'in yeni İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü görevinden Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yunus Dinç, görevine başladı.

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:24Didim'in yeni İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı
İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü görevinden İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yunus Dinç, görevine başladı.

Didim'in yeni İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü görevinden Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Dinç görevine başladı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinç, İl Emniyet Müdürlüğünün İl içi atamaları kapsamında Didim'e atanırken; atamanın ardından Dinç kısa süre sonra görevine başladı. Didim'e yaz döneminde tatil amacıyla bulunduğu belirten Dinç, Aydın il genelinde Merkezden sonra ikinci göre yerinin Didim olduğunu ifade etti. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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