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Didim Kaymakamlığından MEM projelerine tam destek

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak Didim Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

11.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:27Didim Kaymakamlığından MEM projelerine tam destek
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak Didim Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Türköz başkanlık ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Akdemir ve gönüllü öğretmenler ve idarecilerde katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Türköz 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İlçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir başkanlığında yapılan projelerle, tüm okullardan binlerce öğrenciye, sosyal, sanatsal, sprotif, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapılmasında büyük aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Kaymakamlıkça desteklenen projelerde Türk Milli Eğitimi hedef ve amaçları doğrultusunda yapılan, yerel, ulusal ve uluslar arası projelerle, Didim'de eğitim öğretimin niteliğinin yükseldiğini belirten Türköz, projelerde görev alan idareci ve öğretmenlere, projelerin yararlanıcısı öğrencilere ve destekleyen velilerine teşekkür etti.

2019- 2020 eğitim öğretim yılında da 15 yeni projeyle, öğrencilerin, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik düzeylerini yükseltmeyi planladıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, projelerin anlatımını ve değerlendirilmesini, aynı misyon ve hedeflerle yaptıklarını belirtti.

Uygulamaya konulması beklenen projelerle ilgili tanıtımlarını yapan öğretmenler, Didim halkının ve Didim'de öğrenim gören çocuklarımızın enerjisi ve katılımlarıyla, özel gereksinimli çocuklarımızı da kapsayan, sanattan, spora, matematikten gezilere, kalkınma ajanslarından, ulusal ajansa, e-twinnige, masallardan resim yarışmalarına kadar bir çok alanda proje yazdıklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Mehmet Türköz, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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